Las ventas minoristas cayeron 5,6% interanual en febrero

Las ventas minoristas de las pymes registraron en febrero una caída del 5,6% interanual a precios constantes, según un relevamiento del sector comercial. Pese al retroceso frente al mismo mes del año pasado, el indicador mostró una suba del 2,6% respecto a enero.

Con estos números, la actividad comercial acumula una baja del 5,2% en lo que va de 2026, reflejando un escenario de consumo todavía debilitado.

De acuerdo al relevamiento, el 52,6% de los comerciantes indicó que su situación se mantiene estable frente al año anterior, mientras que el 38,8% reportó un deterioro en las ventas.

En cuanto a las expectativas, el 46,6% de los comerciantes cree que dentro de un año la situación será similar a la actual, mientras que el 42,9% espera una mejora y el 10,5% proyecta un escenario más negativo.

El análisis por rubros mostró que seis de los siete sectores relevados registraron caídas. Las bajas más fuertes se observaron en bazar y decoración (-14,4%), perfumería (-10,7%) y alimentos y bebidas (-8,7%). La única excepción fue farmacia, que tuvo una leve suba del 0,3% interanual.

El repunte mensual registrado en febrero estuvo vinculado principalmente al inicio del ciclo lectivo, que impulsó las compras de artículos escolares y algunos productos básicos.

Según el informe, el consumo se mantiene selectivo, con clientes que priorizan promociones, descuentos y financiación para concretar las compras.