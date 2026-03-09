Mujeres policías recibieron un reconocimiento por su historia y servicio en Córdoba

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Policía de Córdoba realizó un acto en la Base del GIF para reconocer el rol de las mujeres dentro de la institución.

Durante la ceremonia se entregaron presentes a mujeres policías por su trayectoria y años de servicio, así como también a aquellas que se destacaron por actos de valor, compromiso y vocación en el ejercicio de sus funciones.

La jornada buscó destacar el trabajo que realizan diariamente las integrantes de la fuerza en distintas áreas operativas y administrativas, cumpliendo tareas vinculadas a la prevención, la seguridad y la asistencia a la comunidad.

Del acto participaron el jefe de Policía Marcelo Marín, los subjefes Federico Cisnero y Alberto Bietti, junto al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, además de otros integrantes del Estado Mayor y el ex jefe de Policía Leonardo Gutiérrez.