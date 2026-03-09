Suman una nueva forma de pago en el colectivo de Carlos Paz

El transporte urbano de Villa Carlos Paz incorporará desde este martes 10 de marzo un nuevo sistema de pago electrónico a bordo de los colectivos, que permitirá abonar el pasaje con distintos medios digitales sin necesidad de efectivo.

La medida forma parte de la modernización del sistema de transporte que impulsa el municipio, que además continúa sosteniendo el servicio con unidades 0 kilómetro.

El nuevo esquema funcionará mediante terminales de pago electrónico (TPV) instaladas en cada colectivo. A través de estos dispositivos, los pasajeros podrán pagar el boleto de manera rápida dentro de la unidad utilizando diferentes herramientas digitales.

Entre las opciones habilitadas se encuentran Tarjetas de débito, Tarjetas de crédito, Billeteras virtuales, Pagos con código QR. Además se mantiene la clásica tarjeta de colectivo.

Aplicaciones de pago como Mercado Pago y compatibles

Las terminales estarán conectadas a la plataforma de Mercado Pago, lo que permitirá realizar la operación directamente al momento de subir al colectivo.

Según informaron desde el municipio, la incorporación de esta tecnología busca agilizar el acceso al servicio, ampliar las formas de pago y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte urbano.

En paralelo, el sistema también reforzará horarios y frecuencias en los momentos de mayor demanda, priorizando recorridos vinculados con instituciones educativas, centros de salud y horarios laborales.

Desde la administración local señalaron que esta reorganización apunta a reducir la congestión vehicular, disminuir los accidentes y contribuir al cuidado del ambiente, mientras que las líneas con menor demanda tendrán ajustes en sus frecuencias.

Además, los usuarios ya pueden seguir el recorrido de los colectivos en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP. En los próximos días también se anunciará una nueva plataforma digital que permitirá conocer el tiempo de espera en cada parada del transporte urbano.