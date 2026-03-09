Tras las lluvias, qué dice el pronóstico para el Valle de Punilla

La semana arrancó con cielo cubierto luego de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Para este lunes 9 de marzo, se anuncia una jornada húmeda con una máxima prevista de 26 grados y una mínima que se ubicaría en torno a los 17 grados.

El pronóstico extendido prevé días nublados pero sin la presencia de precipitaciones en la región.

Para mañana martes, se espera un leve aumento de la temperatura y la posibilidad de que vuelva a salir el sol.

En tanto, los días miércoles 11 y jueves 12, se presentarían condiciones más favorables para las actividades al aire libre, una menor nubosidad en el cielo y una máxima que treparía hasta los 30 grados. Por su parte, de cara al próximo fin de semana, se anticipa una continuidad de las condiciones meteorológicas con un mejoramiento hacia el viernes y sábado.