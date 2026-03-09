Video: así ingresaba anoche la creciente en el río San Antonio

Villa Carlos Paz. Las intensas lluvias que continúan afectando a la provincia generaron ayer una importante creciente en el río San Antonio, que continuaba incluso durante la noche. El aumento del caudal se da en un contexto de saturación hídrica, con el lago San Roque ya al límite tras varios días de precipitaciones.

En las últimas horas ingresaron crecientes significativas hacia el embalse: una de aproximadamente 3 metros por el río Los Chorrillos y otra de 2,50 metros por el río San Antonio, lo que incrementa el volumen de agua que llega al lago.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los niveles y reiteran el pedido de no acercarse a ríos y arroyos, además de respetar los cortes preventivos en vados y puentes afectados por las crecidas.