Viven al lado de una cancha de pádel y denuncian que no pueden dormir

Vecinos que habitan en las inmediaciones de un complejo de pádel, ubicado en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz, se mostraron indignados y denunciaron que no pueden dormir a causa del bullicio de las canchas, también aseguraron que «no se cumple con el horario de apertura y cierre» establecido en las ordenanzas y piden que sea clausurado.

Días atrás, se hicieron varias presentaciones ante el área de Seguridad Urbana y los inspectores labraron actas de constatación, donde queda expreso que las instalaciones permanecían abiertas fuera del horario permitido.

Ahora, se dará intervención a la Justicia de Faltas que deberá determinar qué tipo de sanción deberán afrontar los propietarios.

Sin embargo, los habitantes de los edificios y viviendas colindantes al complejo (ubicado cerca de la Plaza Mayor Casado) sostienen que las violaciones a las normativas vigentes son constantes, y sienten impotencia por el «constante ruido» que se ha apoderado de sus hogares y que dificulta el descanso en diferentes horas del día y la noche.

Es importante destacar, que por ordenanza, los complejos de tenis, pádel y deportes similares, deben abrir de 9 a 13 horas y de 16,30 a 23,30 horas. No obstante, en los videos que fueron grabados por los mismos vecinos y presentados ante EL DIARIO y las autoridades municipales, puede verse cómo el complejo denunciado sigue funcionando fuera del horario permitido.