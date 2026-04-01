Capilla del Monte suma una motoniveladora para mejorar calles

La Municipalidad de Capilla del Monte incorporó una nueva motoniveladora que se suma al parque automotor y permitirá optimizar los trabajos de mantenimiento vial en la ciudad.

Con esta adquisición, el municipio contará con dos máquinas en funcionamiento, lo que posibilitará reducir los tiempos de arreglo de calles y ampliar la capacidad operativa.

Desde el Ejecutivo destacaron que la incorporación se traduce en respuestas más rápidas y eficientes para los vecinos, especialmente en tareas de nivelado y mantenimiento de calles.