Carlos Paz suma árboles nativos en la costa del San Roque

Ambiente
Carlos Paz suma árboles nativos en la costa del San RoqueLa jornada se realizó con voluntarios y sumó nuevas especies del vivero municipal
Esta mañana se llevó a cabo una nueva jornada de forestación en la costa del lago San Roque, en Villa Carlos Paz, donde se plantaron árboles nativos con la participación de voluntarios y el equipo de Ambiente VCP.
En total, se incorporaron 10 ejemplares, entre ellos duraznos del campo y sen del campo, provenientes del vivero municipal.
Desde el área destacaron que este tipo de acciones contribuyen a generar más sombra, reducir la isla de calor y avanzar en la construcción de una ciudad más verde.
Además, remarcaron que el arbolado urbano favorece la biodiversidad, mejora la calidad del aire y aporta beneficios directos en la calidad de vida de los vecinos.