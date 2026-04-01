Crece la tensión entre la Provincia y los docentes, peligran las clases

Los docentes agrupados en la UEPC rechazaron la oferta salarial que hizo el gobierno provincial y se analizan nuevas medidas de fuerza que podrían afectar las clases en Córdoba. Este miércoles 1 de abril se llevará a cabo una asamblea interdepartamental en la que se realizará el conteo final de los mandatos y se unificarán criterios para definir los pasos a seguir.

Los educadores consideraron insuficiente el tercer ofrecimiento de la Provincia y no descartan un paro después de Semana Santa.

Es importante destacar, que el inicio del ciclo lectivo 2026 se vio caracterizado por un paro de 24 horas que se repitió durante 48 horas el pasado 17 de marzo.

Los docentes cordobeses denunciaron que atraviesan una profunda crisis y que los salarios no alcanzan.