Cuatro astronautas viajan a la Luna después de medio siglo

Cuatro astronautas protagonizarán este miércoles 1 de abril del 2026 el primer vuelo vuelo tripulado hacia la Luna desde 1972. El lanzamiento de la nave «Orion» será transmitido en vivo por la NASA, está previsto a las 17:45 hora argentina y podrá seguirse a través de redes sociales y del canal oficial de YouTube.

Según pudo conocerse, la misión Artemis II partirá a las 19:24 horas desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.

La misión tendrá una duración estimada de unos 10 días y el equipo orbitará alrededor del satélite natural en una trayectoria de retorno libre, lo que permitirá regresar a la Tierra de forma segura.

La tripulación recorrerá una distancia cercana a 7.400 kilómetros (4.600 millas) y se aventurará más allá del «lado oscuro» de la Luna.

La nave «Orion» es el vehículo de la NASA diseñado para llevar astronautas a la Luna en las misiones Artemis, destacando por su alta seguridad y capacidad para explorar el espacio profundo. Construida para albergar a cuatro astronautas, es más grande que las cápsulas Apolo y cuenta con sistemas de soporte vital avanzados para misiones de larga duración.

Para la Argentina, la gran noticia es que el país formará parte de la expedición con el nanosatelite «Atenea», construido por la CONAE junto a varias universidades, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la CNEA y la empresa Veng.

La misión «Artemis II» será la primera en llevar humanos a las cercanías de la Luna en más de 50 años, probando sus sistemas, el escudo térmico y la trayectoria de retorno libre.