Docentes paran tres días y marchan en Córdoba

La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales resolvió este miércoles rechazar la tercera propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y anunció un paro por 72 horas para los días 8, 9 y 10 de abril.

La decisión fue adoptada por amplia mayoría tras considerar que la oferta resulta insuficiente. En ese marco, también se definió una movilización para el miércoles 8 en la ciudad de Córdoba.

Desde el sector docente señalaron que la nueva propuesta deberá garantizar aumentos remunerativos, bonificables y acumulativos, con una recomposición no inferior al 25% para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.

Entre los principales reclamos, se incluyen el pago del 100% del IPC acumulativo, la compensación del FONID para activos y jubilados, la eliminación de topes en el complemento remunerativo y del diferimiento para jubilados, además de la suspensión de mecanismos como el FOSAET.

También exigieron la devolución de los descuentos aplicados por días de paro y reclamaron que no se realicen nuevas quitas salariales.

Por otra parte, pidieron al Ministerio de Educación la implementación de políticas concretas de acompañamiento y formación docente, orientadas a mejorar las condiciones en las escuelas sin generar sobrecarga laboral.

Durante la asamblea, se realizó un minuto de silencio por un hecho ocurrido en una escuela de Santa Fe y un reconocimiento a docentes fallecidos recientemente.