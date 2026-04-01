El DUAR trabajó a 20 metros de altura, en el mástil del municipio

Esta mañana, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Punilla llevó adelante un operativo en los jardines del Palacio Municipal de Villa Carlos Paz, donde se realizó la instalación del cable de acero de un mástil de 20 metros de altura.

El procedimiento comenzó alrededor de las 7:00 y se desarrolló con total normalidad, sin registrarse inconvenientes. Las tareas fueron ejecutadas por efectivos especializados, quienes trabajaron en altura aplicando técnicas específicas para garantizar la correcta colocación del sistema.

La intervención forma parte de las labores habituales de asistencia técnica que el DUAR brinda en la región, destacándose por su capacidad operativa en situaciones que requieren maniobras complejas y seguras.

