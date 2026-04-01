El Ejército copó el Puente de la Sota con un helicóptero y despliegue de tropas

Un importante despliegue del Ejército Argentino se registró esta mañana sobre la Autovía de Punilla y llamó la atención de vecinos y turistas, en la previa del inicio de la Semana Santa en las sierras de Córdoba.

El operativo se enmarcó dentro de un simulacro que tuvo epicentro en la zona del Puente de la Sota, donde se realizaron tareas de descenso y rescate con participación además de un helicóptero y otras unidades pertenecientes a la Compañía de Ingenieros Paracaidistas IV (con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz).

Además, personal de la Policía Caminera y del Grupo de Operaciones Preventivas (GOP) brindó asistencia en el lugar.

El dispositivo sirvió de preparación para las unidades y mostró la capacidad de trabajar ante situaciones de emergencia.