Más de cincuenta años pasaron desde que el hombre estuvo en la Luna por última vez y esa racha se cortó este miércoles 1 de abril del 2026 con el lanzamiento de la nave «Orión», que lleva cuatro tripulantes y tecnología creada por manos argentinas. El lanzamiento del cohete más grande se hizo esta tarde desde el Centro Espacial Kennedy de los Estados Unidos.

Histórico: Despegó la nave con destino a la Luna y lleva un aporte argentino pic.twitter.com/L7IO9rWXBQ — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 1, 2026

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán los protagonistas de la misión Artemis II que marcha un nuevo hito en la exploración espacial, retomando el legado del programa Apolo en 1972.

Durante diez días aproximadamente, los astronautas orbitarán alrededor del satélite natural de la Tierra y se aventurarán en el «lado oscuro» de la Luna.

El despegue se vio demorado por un inconveniente detectado en una de las baterías del sistema de escape que fue rápidamente reparado por los equipos técnicos de la NASA.

Antes de subir a la nave, los astronautas saludaron ante las cámaras y el público que siguió el lanzamiento desde todo el mundo.

Para la Argentina, esta misión también marca un acontecimiento histórico, ya que se incorporó un nanosatélite llamado «Atenea» que ayudará a la exploración y que fue construido en el país con coordinación de la CONAE, la CNEA, varias universidades públicas y una empresa privada de desarrollo tecnológico.

La misión no incluirá un alunizaje, pero sí un sobrevuelo completo del satélite. En total, la nave recorrerá una trayectoria de retorno libre que le permitirá regresar a la Tierra de manera segura.