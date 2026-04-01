Inscripciones abiertas: Cocina consciente y saludable en UTHGRA

UTHGRA Córdoba llevará adelante durante el mes de abril el curso “Cocina consciente y saludable”, una propuesta de formación orientada a incorporar herramientas prácticas para una alimentación más equilibrada.

La capacitación se desarrollará los días jueves, del 9 al 30 de abril, de 14 a 17 horas, en la seccional sindical, en articulación con la Secretaría de Capacitación y Formación Profesional de UTHGRA, a cargo del compañero Argentino “Tito” Geneiro.

“La capacitación y formación profesional es uno de los pilares de nuestra gestión en UTHGRA Córdoba. Apostamos a brindar herramientas que mejoren la calidad de vida de los compañeros y fortalezcan su desarrollo”, expresó Juan Rousselot.

A lo largo del curso, los participantes abordarán técnicas de cocina saludable, selección de ingredientes, reducción de ultraprocesados y preparación de recetas nutritivas, junto con conceptos vinculados a la alimentación consciente.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el gremio para fortalecer la formación continua, mejorar la calidad de vida y potenciar su desarrollo profesional.

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