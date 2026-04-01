Investigan si el ex intendente de Tanti cobraba «doble sueldo», podría ser destituido

Un verdadero escándalo se desató en la ciudad de Tanti tras haberse conocido que el ex intendente y actual concejal Luis Azar habría incurrido en un caso de «incompatibilidad en el ejercicio de la función pública». Se abrió una investigación y no se descarta que pueda ser sancionado por el presunto cobro de «doble sueldo», algo que se encuentra expresamente prohibido en la normativa vigente.

Según pudo conocer EL DIARIO, Azar se habría desempeñado como funcionario provincial entre febrero de 2024 y enero de 2026, mientras ejercía en simultáneo como parte del Concejo Deliberante (ocupando una banca desde diciembre del 2023).

El hecho se descubrió cuando el ex mandatario solicitó una «licencia por salud» a través del CIDI, lo que puso en evidencia que formaba parte de la órbita del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.

De confirmarse que ejerció dos cargos en simultáneo, la situación podría derivar en una denuncia por «incompatibilidad de funciones» y posiblemente en un juicio político contra el edil, quien perdería su banca en el cuerpo legislativo.

Al tomar conocimiento de esta presunta irregularidad, este medio solicitó un pedido de informes a la Municipalidad para conocer qué medidas se tomarán en las próximas semanas.