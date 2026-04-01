Javier Milei encabezará el acto oficial por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezará el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas este jueves 2 de abril, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, alrededor de las 10hs.

Luego del discurso que dará el jefe de Estado, donde se espera que reafirme el reclamo por la soberanía de las Islas y la importancia de una Argentina próspera como punto clave para su recuperación, se llevará a cabo la colocación de una ofrenda floral en el monumento a los caídos y un minuto de silencio frente a la placa del ‘soldado desconocido’.

El acto aparece en medio de la posibilidad de que el economista viaje este año, en abril o mayo, a Reino Unido. Así se lo manifestó en diciembre pasado al medio británico The Telegraph. A su vez, pretende concretar negociaciones con ese país para levantar la restricción que tiene Argentina para la compra de armas por el reclamo por las Islas Malvinas.

Milei dijo que el territorio isleño debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen". "Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas", afirmó el Presidente al medio británico. "No es negociable", enfatizó.

Se espera que asista gran parte del Gabinete Nacional como la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Jefe de Gobierno, Jorge Macri; y los ministros Alejandra Monteaoliva (Seguridad); Carlos Presti (Defensa); Diego Santilli (Interior), entre otros.

Pero fundamentalmente, se espera la presencia del ministro coordinador, Manuel Adorni. Este jueves será una ocasión para que Milei vuelva a mostrarse con el funcionario eclipsado por las investigaciones judiciales en torno a su crecimiento patrimonial y sus propiedades no declaradas. Ayer, el Gobierno confirmó una agenda de trabajo del jefe de Gabinete y ratificó su continuidad.

Por otra parte, la jornada tendrá otro acto importante en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, en el que participará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitado por su par fueguino, Gustavo Melella.

Tanto en la capital como en Río Grande, se llevarán a cabo las tradicionales vigilias y actos centrales de la provincia, con fuerte presencia política local y críticas al Gobierno Nacional, tal como sucedió el 2 de abril pasado.