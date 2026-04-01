Milei se reúne con Adorni en Olivos, luego de la suspensión de la conferencia de prensa

El presidente Javier Milei se reunirá desde las 10 de este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El encuentro se da tras la suspensión de la conferencia de prensa que estaba prevista para hoy en la Casa Rosada. Aclararon que la reunión será para abordar temas de agenda.

Adorni se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace casi un mes cuando se desató un escándalo por dos viajes: el primero a Nueva York con su esposa en el avión presidencial, y el segundo a Punta del Este en un avión privado.

A la par, el jefe de administración libertaria es investigado por una serie de propiedades que no están registradas en su declaración jurada.