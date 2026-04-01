Nueva propuesta educativa en Valle Hermoso: clases de inglés para todas las edades

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció el inicio de un nuevo ciclo de clases de inglés dirigido a niños y adultos de la localidad. La propuesta comenzará el próximo 8 de abril y busca ofrecer herramientas que permitan ampliar oportunidades educativas, laborales y culturales a través del aprendizaje del idioma.

Las clases se dictarán en el Centro Cultural ubicado en Walter Consalvi 234, donde ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen participar. La actividad es arancelada y contará con dos franjas horarias para facilitar la asistencia de distintos grupos.

Los horarios establecidos son de 10:00 a 11:30 y de 18:00 a 19:30. De esta manera, tanto estudiantes como personas que trabajan podrán elegir la franja que mejor se adapte a su rutina.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro Cultural, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:30.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta, destacando que aprender inglés no solo permite comunicarse en un idioma global, sino también acceder a nuevas oportunidades académicas y laborales.