Piden informes sobre la situación de las cloacas en San Antonio de Arredondo

El legislador provincial Walter Gispert presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba solicitando a la Provincia que se informe sobre la situación de las cloacas en San Antonio de Arredondo, luego que cabañeros, comerciantes y empresarios denunciaran fuertes incrementos que pusieron en jaque a la industria turística.

La iniciativa surge a partir de reclamos de vecinos y representantes del sector turístico y gastronómico, quienes aseguraron que los aumentos dispuestos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos resultan «desproporcionados» e «insostenibles».

En ese sentido, se busca que el gobierno provincial informe los criterios técnicos, económicos y administrativos que justifican los incrementos; el marco normativo que respalda las subas; el monto recaudado en los últimos cinco años y el destino específico de esos fondos; l La existencia de planes de obras cloacales, plazos y financiamiento y las exigencias impuestas a nuevos desarrollos urbanos en materia de infraestructura sanitaria.

«El Estado no puede exigir pagos cada vez más altos cuando no garantiza un servicio básico como el sistema de desagües cloacales. Hoy los vecinos no tienen alternativa: o pagan estos cánones o no tienen dónde disponer sus efluentes»; expresó el legislador.

Asimismo, el pedido hace foco en «la falta de transparencia sobre el destino de los recursos recaudados» y advierte que, lejos de mejorar el sistema, los incrementos «podrían estar afectando gravemente la inversión privada, el empleo y el desarrollo local».

«El acceso a servicios básicos no puede transformarse en una carga confiscatoria. Es necesario saber qué se hace con esos fondos y por qué se le exige cada vez más a quienes no reciben una contraprestación adecuada»; concluyó Gispert.