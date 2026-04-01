Sigue el calor: cuándo llega el alivio a las sierras de Córdoba

Una jornada de calor infernal se anuncia para este miércoles 1 de abril en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. La buena noticia es que el alivio no tardaría en llegar y las temperaturas podrían comenzar a bajar hacia la noche, en la previa del inicio de la Semana Santa.

Las condiciones cambiarán en las próximas horas con el ingreso del viento sur y la llegada de las tormentas.

Para hoy, se anuncia una máxima cercana a los 35 grados y clima húmedo.

Sin embargo, para el jueves y viernes santo, se prevé que el termómetro no supere los 30 grados.

Hacia el sábado y domingo, se espera un frente frío que haría descender los registros de forma drástica y acomodaría el termómetro con valores normales de otoño. En ese sentido, se anuncian máximas que se ubicarían entre los 16 y los 20 grados.