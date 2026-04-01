Taller creativo para chicos: comienza en abril en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la apertura de un Taller de Arte Lúdico Infantil, una propuesta destinada a que los más chicos exploren su creatividad a través del juego, el aprendizaje y la expresión artística.

La actividad comenzará el lunes 6 de abril y se desarrollará en el Centro Cultural, con encuentros semanales de 18:00 a 19:30. El espacio estará a cargo de la profesora Alicia Herrera, quien guiará a los niños en distintas experiencias artísticas pensadas para estimular la imaginación y la creatividad.

Desde la organización destacaron que el taller busca ofrecer un ambiente recreativo y educativo donde los niños puedan experimentar con diferentes materiales y técnicas, desarrollando habilidades expresivas mientras se divierten.

La actividad es arancelada y las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Centro Cultural, ubicado en Walter Consalvi 234, de 8:00 a 20:30.