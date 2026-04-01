Tormentas fuertes con alerta y riesgo de granizo en Punilla

Villa Carlos Paz se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y altas temperaturas, con un aviso a muy corto plazo vigente por tormentas fuertes que podrían incluir lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El informe emitido esta tarde por el SMN advierte que los fenómenos afectan a distintos departamentos, entre ellos Punilla, Colón, Córdoba, Santa María y Calamuchita, con una validez de dos horas desde su emisión.

Para esta noche se prevén tormentas intensas, con probabilidad de precipitaciones entre el 70% y el 100%, temperatura cercana a los 25 grados y vientos leves del sector sudoeste.

Actualmente, la ciudad presenta cielo nublado con tormenta débil, una temperatura de 22,6 grados, humedad del 95% y visibilidad reducida.

El pronóstico extendido indica que el calor continuará en los próximos días, con máximas de hasta 32 grados entre jueves y viernes, mientras que hacia el fin de semana se espera un descenso de temperatura.

Ante estas condiciones, se recomienda permanecer en lugares cerrados, evitar circular por calles anegadas, no exponerse en espacios abiertos y alejarse de artefactos eléctricos durante las tormentas.