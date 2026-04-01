Vuelo sanitario clave para concretar un trasplante en Córdoba

La Provincia de Córdoba realizó este miércoles un operativo aéreo sanitario para el traslado de un hígado destinado a un trasplante, en una acción coordinada entre el sistema de salud y el servicio aeronáutico provincial.

El procedimiento incluyó un vuelo hacia la provincia de Corrientes, donde se llevó a cabo la ablación del órgano. Posteriormente, el hígado fue trasladado a la ciudad de Córdoba para ser implantado en un paciente de 62 años que se encontraba en lista de espera.

Para garantizar los tiempos críticos del operativo, se dispuso un cordón sanitario que permitió agilizar el traslado del equipo médico y del órgano hasta el centro de salud.

En la misión participó un equipo de cuatro profesionales del Hospital Córdoba, quienes trabajaron de manera conjunta con el personal aeronáutico encargado del vuelo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de intervenciones requiere una logística precisa y una respuesta inmediata, debido a la urgencia que implica el traslado de órganos para trasplantes.

La Dirección Provincial de Aeronáutica mantiene guardias activas durante todo el año para atender este tipo de operativos sanitarios.