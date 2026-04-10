Artemis II: cuándo y a qué hora vuelven los astronautas de la NASA a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA inició su etapa final de regreso a la Tierra. Tras completar el sobrevuelo alrededor de la Luna, los cuatro astronautas que viajan a bordo de la cápsula Orión se preparan para el reingreso, mientras avanzan con los últimos chequeos operativos.

Según el cronograma oficial, el amerizaje está previsto para este viernes 10 de abril a las 20:07 (17:07 PDT) frente a la costa de San Diego. En Argentina, el evento podrá observarse cerca de las 21 horas.

Cómo será el regreso a la Tierra

La fase final contempla un “splashdown”, es decir, un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Durante todo el proceso, la agencia espacial monitorea en tiempo real la trayectoria de la nave y brinda actualizaciones constantes sobre el operativo.

Además, especialistas de la misión ofrecen informes técnicos periódicos y transmisiones en vivo, disponibles a través de los canales oficiales, donde se detallan cada uno de los pasos del regreso.

Maniobras clave antes del reingreso

El retorno exige una serie de maniobras de alta precisión. En esta etapa, la tripulación debe orientar la cápsula de modo que su parte posterior apunte hacia el Sol, una posición fundamental para regular la temperatura interna y optimizar la generación de energía.

Desde la agencia explicaron que estas pruebas permitirán obtener información clave sobre el comportamiento de la nave, así como sobre sus sistemas de guiado, navegación y control en condiciones reales de vuelo tripulado.

Una misión clave para el futuro lunar

El viaje comenzó el 1 de abril y tendrá una duración total de 10 días. A lo largo de la misión, la nave realizó un recorrido alrededor de la Luna antes de iniciar su regreso seguro.

A diferencia de Artemis I, esta es la primera misión del programa en transportar astronautas, lo que representa un paso fundamental en el plan de exploración lunar.

Los datos obtenidos serán determinantes para futuras misiones, incluyendo un nuevo alunizaje previsto en los próximos años. La información que aporten los tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— permitirá validar sistemas esenciales para viajes espaciales de mayor duración.