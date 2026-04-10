Carlos Paz lleva propuestas culturales al Mariette Lydis

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz retomó los Encuentros Culturales en el Instituto Mariette Lydis, una propuesta que acerca distintas expresiones artísticas a estudiantes a lo largo del año.

La actividad forma parte de un programa que involucra a los diferentes departamentos del área, como Artes Visuales y Literarias, CEM, DAM, la Orquesta Sinfónica Municipal y Teatro, que recorren la institución semana a semana con intervenciones culturales.

En esta oportunidad, el Departamento de Artes Visuales y Literarias encabezó la jornada, ofreciendo actividades centradas en la creatividad, la imaginación y la sensibilidad artística.

La propuesta busca generar espacios de encuentro y nuevos modos de expresión para los estudiantes, promoviendo el contacto directo con distintas disciplinas culturales dentro del ámbito educativo.