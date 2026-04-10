Con 20 operarios, avanzan las obras en Altas Cumbres

El Camino de las Altas Cumbres continúa totalmente cortado este viernes a la altura del kilómetro 62,5 de la Ruta Provincial 34, en el paraje La Pampilla, donde se produjo un hundimiento de la calzada que obligó a interrumpir el tránsito.

De acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas, se detectó un socavón de aproximadamente tres metros de profundidad. El colapso se originó por filtraciones de agua provenientes de alcantarillas del sector, que generaron un conducto subterráneo y terminaron erosionando el suelo.

Para reparar el tramo afectado, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó un operativo con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora. Las tareas incluyen el relleno del sector con hormigón para recomponer la estructura de la ruta.

En el lugar trabajan 20 operarios durante toda la jornada, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.