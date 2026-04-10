Córdoba abre un nuevo hogar para personas en situación vulnerable

El Gobierno de Córdoba inauguró este viernes el Hogar Don Bosco en barrio Alberdi, un nuevo espacio destinado a la contención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas atravesadas por consumos problemáticos.

El dispositivo cuenta con capacidad para 20 personas y forma parte de la red de asistencia que se viene ampliando en la provincia mediante el trabajo articulado entre el Estado y organizaciones sociales.

La actividad de apertura contó con la presencia del arzobispo Ángel Rossi y del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, quienes dejaron formalmente habilitado el espacio.

Durante el acto, Torres remarcó la necesidad de sostener una presencia activa en el territorio y de fortalecer políticas públicas que respondan a las demandas actuales. “En un contexto económico complejo, nuestro desafío es usar cada herramienta del Estado con inteligencia y llevarla al territorio para que genere oportunidades concretas”, señaló.

El Hogar Don Bosco se integra a la red de la “Familia Grande Hogar de Cristo”, una iniciativa que surgió en 2008 en la Ciudad de Buenos Aires impulsada por los llamados curas villeros, con el objetivo de abordar el consumo problemático en contextos vulnerables. En Córdoba, esta red funciona desde 2016 con distintos dispositivos.

En ese marco, durante el último tiempo se avanzó con la apertura de nuevos espacios, entre ellos casas de acompañamiento intensivo en barrio Comercial —con capacidad para 20 varones y 15 mujeres— y el fortalecimiento del Hogar de Cristo Madre de la Esquina, que ya cuenta con una vivienda en funcionamiento y proyecta sumar otra.

La incorporación de estos dispositivos busca ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y sostener un abordaje integral en distintos puntos de la ciudad.