Córdoba repartió $485 millones a cooperativas en toda la provincia

La Provincia de Córdoba entregó aportes por más de $485 millones a cooperativas y mutuales de distintas localidades, en el marco del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista.

La inversión total fue de $485.317.613 y benefició a 18 entidades que desarrollan actividades en sectores como servicios públicos, conectividad, producción agropecuaria, educación y servicios sociales.

La entrega fue encabezada por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, quien destacó la importancia del sector en el desarrollo regional y la generación de empleo.

Los fondos serán destinados a proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento y programas de capacitación, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que brindan a la comunidad.

Entre los destinos más relevantes, se incluyen inversiones en energía eléctrica, conectividad por fibra óptica, iluminación urbana, producción agropecuaria, equipamiento gastronómico, educación y servicios de traslado para adultos mayores y personas con discapacidad.

También se financiarán mejoras en medios audiovisuales, ampliación de oficinas, compra de vehículos y desarrollo de energías renovables en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa busca consolidar el crecimiento de la economía social y fortalecer el entramado productivo en el interior cordobés.