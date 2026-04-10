Desde el sábado rige un aumento del 25% en taxis y remises en Córdoba

La tarifa de taxis en la ciudad de Córdoba aumentará un 25% a partir de este sábado 11 de abril, tras la autorización otorgada por la Municipalidad, en respuesta a un pedido del sector ante el incremento sostenido de los costos operativos.

Con la actualización del cuadro tarifario, la bajada de bandera diurna para taxis pasará de $1.495 a $1.900, mientras que el valor de la ficha será de $150. En tanto, en horario nocturno, la tarifa inicial se elevará de $1.720 a $2.200, con una ficha de $175.

En el caso de los remises, también habrá incrementos en ambas franjas horarias. La bajada de bandera diurna costará $1.900, con una ficha de $140, mientras que la nocturna ascenderá a $2.200, con ficha de $165.

Desde el sector señalaron que el aumento responde a la necesidad de hacer frente a una estructura de costos cada vez más exigente. El titular de los permisionarios, Jorge Montes, explicó que el ajuste fue solicitado ante las autoridades municipales en función de los incrementos registrados en distintos insumos y servicios.

En la misma línea, desde el Sindicato de Taxistas remarcaron que el impacto de subas en el seguro de responsabilidad civil hacia pasajeros, el precio del GNC y otros gastos vinculados al mantenimiento de las unidades ha generado un escenario “difícil” para la actividad.

El nuevo esquema tarifario comenzará a regir este fin de semana, en un contexto de presión económica para el sector, que busca sostener la prestación del servicio frente a la suba generalizada de costos.