El Cabildo reúne folklore y tango en un fin de semana de música tradicional

El Cabildo de Córdoba será escenario este fin de semana de dos propuestas culturales que pondrán en primer plano al folklore y al tango, con actividades abiertas al público y participación de artistas locales.

Este sábado a las 18:30 se realizará una nueva edición de la Peña del Cabildo, un espacio dedicado a la música y danza folklórica argentina. La jornada contará con la participación de la Academia Chapanay, Huella Argentina, la Escuela de Folklore Argentino Identidad, Raíces Argentinas y Danzas Folklóricas. Además, habrá presentaciones en vivo de los grupos Simplemente Cuatro y Misterio Folk.

La propuesta busca generar un punto de encuentro para academias, músicos y bailarines, promoviendo la difusión de las tradiciones y el intercambio cultural.

El domingo, de 16:00 a 19:45, será el turno de la Milonguita, un ciclo orientado a acercar el tango a nuevos públicos. La actividad incluirá clases abiertas para principiantes a cargo de los bailarines Santiago Varela y David Barros, además de música en vivo con el ensamble Los Tortositos, dirigido por Héctor Tortosa.

La iniciativa combina aprendizaje, práctica y espectáculo, con un formato accesible que invita tanto a quienes se inician como a quienes ya forman parte del ambiente del tango.

Ambas actividades se desarrollarán en el Cabildo, ubicado en Independencia 30, con entrada libre y gratuita.