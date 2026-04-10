Estudiantes de la UTN podrán acceder a cursos de idiomas

La Agencia Córdoba Joven y la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional firmaron un convenio que amplía el alcance del programa Centro de Idiomas Córdoba (CIC), incorporando a estudiantes de esa casa de estudios.

A partir de este acuerdo, los alumnos de la UTN podrán acceder a los cursos sin límite de edad, una condición que modifica el esquema vigente, hasta ahora dirigido a personas de entre 16 y 35 años.

El convenio fue rubricado por el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, y el decano de la UTN, Federico Raúl Olivo, con la participación de autoridades universitarias y representantes estudiantiles.

El Centro de Idiomas Córdoba ofrece cursos gratuitos de nivel inicial en inglés, italiano, francés, portugués, alemán y chino mandarín. La modalidad es virtual y asincrónica, lo que permite a los estudiantes organizar sus tiempos de cursado. Además, incluye instancias de autoevaluación y certificación oficial al finalizar cada trayecto.

El acuerdo también prevé acciones conjuntas para difundir la propuesta dentro de la comunidad universitaria y facilitar el acceso y acompañamiento de los estudiantes durante el cursado.

Con esta incorporación, el programa amplía su alcance y refuerza la articulación con instituciones de nivel superior, sumando nuevas oportunidades de formación en idiomas en la provincia.