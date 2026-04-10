Impactante socavón en Altas Cumbres: así quedó la ruta tras el colapso

La imagen tomada en el lugar muestra la magnitud del hundimiento en el kilómetro 62,5 de la Ruta Provincial 34. El asfalto cedió por completo sobre la alcantarilla, generando un pozo de varios metros de profundidad que imposibilita cualquier tipo de circulación.

El corte total se mantiene por prevención, mientras continúan los trabajos de evaluación y reparación en medio de condiciones climáticas que complican las tareas. Personal de Vialidad Provincial y Policía Caminera permanece en la zona coordinando el operativo.

La situación mantiene aislado el tránsito en uno de los corredores clave de las sierras, a la espera de una solución que permita restablecer la conexión.