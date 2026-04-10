La increíble guitarra «made in Cosquín» que alucinó a Joaquín Levinton

Una guitarra nacida en el corazón del Valle de Punilla se convirtió en protagonista de la última emisión de «Es mi Sueño», el certamen musical que conduce Guido Kaczka, se emite por la pantalla de El Doce y cuenta con un jurado de lujo integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton (con la incorporación de Carlos Baute en algunas galas). Se trata de una creación del luthier Hugo Scotto y acompañó la presentación de Julio y Valentina, padre e hija, que concentraron la atención del cantante de Turf.

«Nunca vi algo así»; dijo maravillado el líder del legendario grupo de rock. La pequeña guitarra tomó por sorpresa a Joaquín, quien tomó la palabra y manifestó: «Me llamaba la atención el instrumento. ¿Cómo tiene las clavijas atrás? Nunca vi algo así, en serio. Realmente me pareció increíble y no podía dejar de mirarlo».

La fascinación por el instrumento hizo que consultara si podía tocarlo. Con la autorización del propietario, el cantante empezó a tocar «Pasos al Costado» y recibió la ovación del estudio y un guiño de sus compañeros de jurado.

La guitarra fue construida por Hugo Scotto, el luthier de Cosquín que se destaca por sus creaciones innovadoras. Scotto es miembro activo de la Asociación Argentina de Luthiers e integrante de la cooperativa regional Luthería La Caterva, pero además un fanático de las cuerdas y las clavijas. Desde su taller, salen guitarras, charangos, cuatros venezolanos, tres cubanos, ukeleles y cabaquinhos que luego viajan por las diferentes latitudes contagiando melodías surgidas al pie del Pan de Azúcar.

«Creo que el material que más se emparenta con el ser humano es la madera. Yo tengo una poesía de un autor cordobés que describe lo que digo y trabajar con la madera es un placer y por algo el padre de Jesús era carpintero, un oficio tan noble. Los olores, las texturas, la combinación de madera, lo hacen algo muy lindo y más aún si hacemos un instrumento, que luego cobrará una nueva vida y servirá para hacer música. Cuando viene algún músico y le gusta, lo toca y se lo lleva, uno piensa que eso que uno hizo viajará por todos lados. El instrumento tiene un poco del alma del luthier y es algo muy lindo. Yo tengo más de ochenta instrumentos hechos que llegaron hasta Canadá, otra que tiene Mariel Teruel y una que estaba en poder de Jorge Marziali, pero hay instrumentos míos que están en manos de Pancho Cabral y otros grandes músicos reconocidos y no tan conocidos»; supo contar Scotto hace algunos años, en diálogo con El Diario.

FOTOS: Jairo Stepanoff (Especial para EL DIARIO)