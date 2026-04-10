Los 50 años de «Tonos y Toneles», el canto de «Los Trovadores

Una saga de bohemia y resistencia
Los 50 años de «Tonos y Toneles», el canto de «Los Trovadorespor Tito Acevedo (Especial para EL DIARIO).
A cincuenta años del nacimiento del refugio bohemio de Córdoba, la mítica peña «Tonos y Toneles», la segunda entrega de una saga de música, letras y resistencia desde la mirada del querido Tito Acevedo.
LOS TROVADORES
Esta memoria se la quiero dedicar al Dr. Héctor Rubbera quien, sin conocerme, un día charlando me conto emocionado que siendo estudiante había ido a escuchar a «los Trovas» a una peña de la calle Santa Fe.
En épocas de los milicos armamos un espectáculo con Raúl Colombo, presentando a «Los Trovadores». Raúl hacía poco que había comenzado a trabajar con ellos y realmente, los muchachos y él, después del golpe, la pasaron mal. Ellos bien pueden dar lecciones de exilio interior.
Ninguna organización ni partido político los quería contratar. Vimos algunos bancos cooperativos que imitaron a Casildo Herrera: «se borraron». Digo bien, nadie los quería contratar, solo «Tonos» hizo la patriada.
Recuerdo la noche del debut, prósperos comerciantes del medio y que por aquel momento manejaban cooperativas y podían haberles dado una mano, pasaron por el local para «manguear» entradas, cosa que no hicieron humildes estudiantes que juntaron hasta la última moneda para encontrarse con sus cantores.
La cuestión es que «los Trovas», Chiquito Catambrone, Carlos Pino, Quito Figueroa y Francisco Romero, actuaron tres días a sala llena. La última noche, cuando todo había terminado, estando arreglando las cuentas con Raúl en una piecita, irrumpió Chiquito Catramboni y con miedo pregunta:
-¿Como fue? Raúl lo miró y le contestó:
-Esta semana comemos con aceite…