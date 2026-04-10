Los médicos de Bastián confirmaron que el menor tuvo “avances positivos”

Los médicos del menor de 8 años accidentado en los médanos de Pinamar, Bastián Jérez, confirmaron “avances positivos”, a una semana de una nueva intervención quirúrgica que atravesó el menor.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas a tráves de una historia que su madre subió a Instagram, se le realizó una tomografía a Bastián y los médicos confirmaron que los ventriculos están más pequeños y que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos” agregó la madre en sus redes sociales donde, además, agradeció a Dios: “Gracias señor por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mia llorando de rodillas pidiendote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.

Hace una semana, el menor ingresó al quirofano para realizarle una ileostomía para sacarle parte del intestino ya que se le había formado bridas nuevamente en ese órgano.

En el caso hay tres imputados. Se tratan de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.