Pagar para trabajar: El polémico «peaje» que se cobrará en San Antonio

En una sesión relámpago, el oficialismo aprobó una tasa de inspección que obliga a transportistas y comerciantes a pagar por adelantado para poder trabajar en San Antonio de Arredondo. Crece el malestar social ante lo que muchos consideran un «impuestazo encubierto» del gobierno liderado por Ariel Moyano y el funcionamiento de una «aduana interna».

En un clima de máxima tensión administrativa, el Concejo Deliberante aprobó ayer jueves 9 de abril un proyecto de ordenanza que cambia las reglas del juego para cualquier actividad comercial en la zona. La medida establece la creación de un Registro de Introductores de Mercadería, cuya inscripción tiene un costo anual de $300.000 y se encendió la polémica.

La nueva normativa estipula que todo transportista que ingrese mercadería con fines comerciales a la localidad deberá abonar este canon de forma obligatoria. Sin el pago previo, la inscripción al registro es denegada, lo que en la práctica se traduce en una prohibición de operar. Lo cierto es que se trata de una medida inconstitucional.

«Se nos está cobrando un peaje encubierto para ejercer el comercio, un derecho garantizado por la Constitución Nacional»; expresaron transportistas que se dedican a la distribución de productos alimenticios.

Si bien la tasa recae inicialmente sobre el transportista, la ley de la economía es clara: estos costos adicionales se trasladarán inevitablemente a los precios en góndola. Los comerciantes locales advierten que esta medida asfixia al pequeño trabajador y encarece la canasta básica en un contexto económico ya de por sí frágil.

Mientras el oficialismo defiende la medida bajo el argumento de «optimizar los controles de seguridad e higiene» y regular el flujo de mercadería, la oposición y los vecinos ven un claro «afán recaudatorio» de un gobierno que no supo administrar los recursos públicas y apenas si llega a cubrir las necesidades más elementales de la población.

Tras conocerse el impuesto, el malestar es generalizado y no se descartan medidas de fuerza o presentaciones judiciales por parte de las cámaras de comercio y transporte durante los próximos días.