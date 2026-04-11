Advierten por lluvias intensas en Córdoba y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas que afecta a distintas zonas del centro y norte del país. Las provincias alcanzadas son Córdoba, San Luis, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se esperan fenómenos que podrían generar inconvenientes en las actividades cotidianas.

De acuerdo con el organismo, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con características fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse. Las condiciones más intensas se registrarían principalmente en el noreste del país.

Por otra parte, el SMN también mantiene vigente una alerta amarilla por vientos en la Patagonia, especialmente en el sur de Chubut. Para este sábado se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Para el domingo, se anticipa una rotación de los vientos hacia el sector norte, con velocidades similares y ráfagas de igual intensidad, lo que podría generar complicaciones en la región.