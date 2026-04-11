Altas Cumbres: el socavón mantiene el corte total de la ruta

El Camino de las Altas Cumbres continúa totalmente cortado a la altura del kilómetro 62 de la ruta provincial 34, en el paraje La Pampilla, donde un socavón de aproximadamente tres metros mantiene interrumpida la circulación desde el jueves.

Según informó la Policía de Córdoba, el corte es total y se encuentra señalizado en los puestos de Copina, Cañada Larga e Icho Cruz, donde se realizan desvíos para evitar el acceso al sector afectado.

El hundimiento se originó por filtraciones de agua provenientes de alcantarillas, que generaron un conducto subterráneo y terminaron erosionando la base de la calzada hasta provocar el colapso.

En el lugar trabaja personal de la Dirección Provincial de Vialidad con maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora. Las tareas apuntan al relleno con hormigón para recomponer la estructura dañada.

Un total de 20 operarios se encuentran abocados a la reparación, con el objetivo de restablecer la transitabilidad lo antes posible, aunque por el momento no hay una fecha confirmada de reapertura.