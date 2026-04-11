Córdoba fue sede de una jornada masiva de meditación y reconocimiento

Una nueva edición de Argentina Medita se realizó este viernes al atardecer en la Legislatura de Córdoba, con una convocatoria abierta que incluyó prácticas grupales de meditación, respiración y yoga.

La actividad fue organizada por la sede Córdoba de El Arte de Vivir y se desarrolló de manera simultánea en distintas ciudades del país. En la provincia, el encuentro tuvo lugar en el Auditorio de la Democracia y contó con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral.

Durante la jornada, los participantes realizaron ejercicios orientados a la gestión del estrés y la ansiedad, en una propuesta que invitó a hacer una pausa y generar un espacio de conexión colectiva.

Además, se llevó a cabo la entrega del “Premio a los valores humanos”, con el que se reconoció a personas e instituciones de Córdoba por su trabajo comunitario. Entre los distinguidos estuvieron Ramiro Lezcano, por su proyecto “Canciones urgentes para mi tierra”; Elena Ibars, creadora de Escuelas para la Paz; la Brigada Ambiental de Cosquín; y la periodista Malena Pozzobon.

El encuentro comenzó pasadas las 18:30 y se extendió hasta la noche, con un cierre que incluyó un brindis y la proyección de materiales vinculados a las actividades de los premiados y a la filosofía de la organización.

El Arte de Vivir es una organización internacional fundada en 1981, con presencia en más de 180 países, que promueve prácticas de bienestar a través de la meditación, el yoga y la respiración.