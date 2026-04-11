Córdoba: inauguraron un homenaje a policías de Malvinas

La Policía de Córdoba inauguró este sábado un monumento en homenaje a los efectivos veteranos de la Guerra de Malvinas, durante un acto realizado en la explanada de la Jefatura.

La ceremonia incluyó además la presentación de una muestra artística titulada “Héroes de Malvinas”, dedicada a quienes participaron del conflicto bélico y a los caídos en combate.

Durante la actividad se reconoció a los policías que formaron parte de la guerra, poniendo en valor su participación y el rol que cumplieron en defensa de la soberanía nacional.

Del acto participaron el jefe de Policía, Marcelo Marín; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, junto a otras autoridades de la fuerza.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones institucionales orientadas a mantener viva la memoria de la gesta de Malvinas y reconocer a sus protagonistas.