De Villa Carlos Paz al podio: Mr. Coffee, entre las mejores cafeterías de Córdoba

La cafetería de especialidad Mr. Coffee logró un importante reconocimiento al ser distinguida como la segunda mejor cafetería de especialidad de toda la provincia en los premios organizados por Circuito Gastronómico, uno de los certámenes más relevantes del sector.

El evento reunió a más de 350 establecimientos gastronómicos de distintos puntos de Córdoba, abarcando diversas categorías. De ese total, solo 108 lograron avanzar a la instancia final. En el rubro cafetería de especialidad, participaron cerca de 20 propuestas, de las cuales únicamente cinco alcanzaron el podio.

En ese contexto competitivo, el emprendimiento nacido en Villa Carlos Paz se posicionó en el segundo lugar, compartiendo terna con marcas consolidadas de la capital provincial y consolidando su crecimiento dentro del mundo del café de especialidad. El reconocimiento no solo responde a la calidad del producto, sino también a una propuesta integral que combina experiencia del cliente, identidad de marca, inversión en infraestructura, capacitación constante del equipo y una fuerte construcción de comunidad.

Detrás del proyecto hay un equipo joven de emprendedores que, en pocos años, logró consolidar una de las comunidades más activas del rubro en la provincia, acercando el café de especialidad a un público cada vez más amplio sin resignar calidad. “Este logro es el resultado del trabajo sostenido de todo el equipo y del acompañamiento de una comunidad que nos elige todos los días. Más allá de cualquier reconocimiento, lo que nos impulsa es seguir mejorando la experiencia en cada visita”, expresaron desde la firma.

En pleno proceso de expansión, Mr. Coffee proyecta la apertura de nuevos locales, afianzando su posicionamiento como una de las marcas emergentes con mayor crecimiento del sector. Además, la cafetería fue nominada al ranking The Best Coffee Shops Argentina, que reúne a las 100 mejores cafeterías de especialidad del país.