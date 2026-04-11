El caso de chikungunya en Malagueño se originó en Santiago del Estero

Un caso de chikungunya fue confirmado en una mujer de barrio 7 Soles, en Malagueño, y se determinó que el contagio está vinculado a un viaje reciente a Santiago del Estero.

Según informó el municipio, la paciente había viajado entre el 2 y el 5 de abril. Días después, el 8, comenzó con síntomas compatibles como fiebre, cefalea, dolores musculares y articulares, además de náuseas. El diagnóstico fue confirmado en una institución privada de la ciudad de Córdoba.

Tras la confirmación, se activó el protocolo epidemiológico y se desplegó un operativo en la manzana donde reside la mujer, compuesta por 38 lotes. Durante la intervención se relevaron 19 viviendas, sin detectarse otros casos sospechosos.

Además, se realizaron tareas de descacharreo, control de criaderos y fumigación en patios y frentes de viviendas. Las casas a las que no se pudo acceder fueron geolocalizadas para continuar con el seguimiento.

Desde el área de salud indicaron que la paciente evoluciona favorablemente y recordaron que la enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos, por lo que insistieron en reforzar las medidas de prevención.

También señalaron que ante la aparición de síntomas febriles, se activan protocolos de búsqueda de nuevos casos y controles domiciliarios para evitar la propagación.