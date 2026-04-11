El Concejo aprobó la revalorización y ampliación del Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el jueves pasado la Ordenanza que faculta la ejecución del proyecto de revalorización y ampliación del Club de Pesca de Villa Carlos Paz, declarando su interés turístico y autorizando el correspondiente convenio de concertación con el Departamento Ejecutivo Municipal.

La iniciativa contempla la puesta en valor y ampliación de la sede institucional ubicada en Av. San Martín 280, con el objetivo de modernizar la infraestructura existente, fortalecer su integración con el sistema río–lago y consolidar al club como espacio deportivo, social y turístico estratégico para la ciudad.

El proyecto fue encuadrado en el Artículo 4.1.12.1 de la Ordenanza Nº 4021 (Código de Edificación y Urbanismo), mecanismo que permite la concertación público-privada en emprendimientos de interés turístico. Asimismo, cuenta con Dictamen favorable Nº 1/2026 del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

La propuesta arquitectónica prevé un equipamiento moderno, versátil y apto para el desarrollo de competencias deportivas de jerarquía, contribuyendo a posicionar a Villa Carlos Paz como plaza anfitriona de eventos de alcance regional y nacional.

"Es un hecho histórico"

“Esta aprobación representa un hecho histórico para nuestra institución. No solo implica mejorar nuestra infraestructura, sino proyectar al Club hacia el futuro, en sintonía con el crecimiento de la ciudad y la revalorización de la costanera como espacio público central", señala el comunicado de la Comisión Directiva del club.

"Queremos agradecer profundamente a nuestros socios, que son el sostén permanente del Club; al Municipio por acompañar institucionalmente este proceso; y especialmente a Productora L10, cuyo profesionalismo y compromiso son fundamentales para el desarrollo, realización y presentación integral del proyecto. Este logro es colectivo y marca un antes y un después en nuestros más de 80 años de historia”, finalizan las autoridades de la institución deportiva carlospacense.

La aprobación de este proyecto constituye un paso significativo para el fortalecimiento institucional del Club y para el desarrollo deportivo, social y turístico de Villa Carlos Paz.

