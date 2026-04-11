El hospital Sayago renueva ropa de cama para internados y guardia

El Hospital Sayago sumó nuevo equipamiento para mejorar las condiciones de atención de pacientes internados, de guardia, pediatría y maternidad, a partir de una compra impulsada por su cooperadora.

En total, se incorporaron 39 almohadas, 38 fundas, 38 juegos de sábanas y 12 cubrecamas, elementos que serán distribuidos en distintos sectores del centro de salud.

Desde la cooperadora destacaron que la adquisición fue posible gracias al aporte de la comunidad, y remarcaron que este tipo de acciones apuntan a mejorar la comodidad y el bienestar de quienes atraviesan una internación.

La entidad viene realizando distintas gestiones y compras para acompañar el funcionamiento del hospital y fortalecer la calidad de atención.