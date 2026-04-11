Más de cien máquinas increíbles coparon la costanera de Carlos Paz

La costanera de Villa Carlos Paz se encuentra colmada con las máquinas más increíbles del deporte motor de la Argentina. Una nueva edición del «Festival Automoto» se realiza durante este fin de semana en la ciudad y suma la participación de clubes y coleccionistas provenientes de distintas localidades como Santa Fe, Bell Ville, San Francisco, Córdoba y Buenos Aires.

El evento se desarrollará a orillas del lago San Roque, en el sector comprendido entre las calles Artigas y Gobernador Ferreyra.

El público podrá disfrutar de autos y motos antiguos, exhibición de motorhomes, autos eléctricos, repuestos de modelos clásicos, simuladores de carreras, vehículos de lujo y un sector dispuesto para niños.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar de algunos de los rodados que marcaron una época inolvidable y conocer las últimas novedades de la industria automotriz. Más de 150 vehículos participan del evento y se espera que se sumen más.