Suelta de libros en el centro de Valle Hermoso

En la previa de la 3ra edición de la Feria del Libro de Valle Hermoso, se realizó una suelta de libros en la zona céntrica de la localidad, con el objetivo de promover el acceso a la lectura y fomentar el intercambio cultural.

La propuesta invita a quienes participan a llevarse un libro y, si lo desean, dejar otro en su lugar, generando una cadena de circulación de textos entre vecinos y turistas.

Desde la organización adelantaron que la iniciativa continuará la próxima semana con recorridas por distintos barrios, como antesala del evento cultural que reunirá a escritores, editoriales y propuestas artísticas en la localidad.