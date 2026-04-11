Valle Hermoso lanzó una suelta de libros en el centro

En la previa de la 3° edición de la Feria del Libro de Valle Hermoso, se realizó una suelta de libros en pleno centro de la localidad, con el objetivo de fomentar la lectura entre vecinos y visitantes.

La actividad consistió en dejar ejemplares disponibles en distintos puntos para que las personas puedan tomarlos de manera libre, generando un intercambio espontáneo y accesible.

Desde el municipio indicaron que la propuesta tendrá continuidad durante la próxima semana, cuando se traslade a distintos barrios como parte de las acciones previas al evento cultural.

La Feria del Libro de Valle Hermoso se prepara así con una serie de actividades que buscan ampliar el acceso a la lectura y promover la participación de la comunidad.