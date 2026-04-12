Caen los precios al productor e igual suben en góndola

Durante el mes de febrero, los precios de los alimentos mostraron un comportamiento contradictorio: mientras los productores recibieron menos por sus productos, los consumidores terminaron pagando más en góndola.

Según el Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD), el valor en origen registró una caída mensual del 5,4%, mientras que en destino —es decir, en comercios— se produjo una suba del 3,9%. Esta dinámica provocó que la brecha entre ambos extremos de la cadena se ubicara en 3,76 veces.

En términos concretos, esto implica que por cada peso que recibió el productor, el consumidor pagó $3,76. A pesar de esta diferencia, la participación del productor en el precio final apenas alcanzó el 25,4%.

El fenómeno no impacta de igual manera en todos los productos. En frutas y verduras se observan las mayores distorsiones, con casos como la calabaza, el limón y la mandarina, donde los precios se multiplicaron más de diez veces desde el campo hasta la góndola.

En contraste, otros productos como la frutilla, los huevos y el pollo presentan brechas mucho menores, con diferencias de entre 1,3 y 2,4 veces, lo que refleja cadenas de comercialización más directas o integradas.

De acuerdo al informe, uno de los factores que explica estas diferencias es el comportamiento de los precios en cada tramo de la cadena. En varios productos, la baja en origen no se trasladó al consumidor final, e incluso en algunos casos los precios en góndola continuaron en alza.

Este desfasaje evidencia una dinámica en la que las subas se trasladan con mayor rapidez que las bajas, generando una presión constante sobre el precio final de los alimentos.