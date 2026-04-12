Domingo: Se anuncia calorcito y una tarde ideal en el Valle de Punilla

Una jornada con temperatura agradable y la vuelta del sol se registra este domingo 12 de abril en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Sin embargo, no habrá que confiarse, ya que el pronóstico anticipa que las lluvias volverán hacia la tarde del lunes y se mantendrían durante gran parte de la semana.

Tras un sábado marcado por las tormentas y la inestabilidad, se anuncia hoy un día con cielo despejado.

Según el pronóstico, se anticipa una máxima que alcanzará los 26 grados y será una tarde ideal para realizar actividades al aire libre.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el Alerta Amarilla por tormentas y la vuelta de las jornadas grises y las precipitaciones desde el inicio de la semana. Se estima que las condiciones mejorarían hacia el próximo jueves 16.